Fatih Terim Suudi Arabistan’a Dönüş İçin Hazırlanıyor

fatih-terim-suudi-arabistan-a-donus-icin-hazirlaniyor

Bir süredir dinlenme döneminde olan Fatih Terim, yeşil sahalara muhteşem bir dönüş yapmayı planlıyor. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab, takımın durumunu düzeltmek amacıyla eski teknik direktör Fatih Terim’i yeniden gündemine aldı. Alınan sonuçlardan ve takımın mevcut durumundan tatmin olmayan kulüp yönetimi, istikrarı sağlamak için Terim’in tecrübesine başvurmayı hedefliyor. Kulüp yetkililerinin deneyimli teknik adamı ikna etmek için bütün imkanları seferber ettiği ve resmi görüşmelerin başladığı bildiriliyor.

TAM YETKİ VE BÜYÜK BÜTÇE

Galatasaray ile UEFA Kupası’nı kazanan ve İtalya’da Milan ve Fiorentina gibi büyük kulüpleri çalıştıran Terim’in deneyiminden faydalanmayı amaçlayan Al-Shabab yönetimi, masaya oldukça cazip bir teklif koyuyor. Terim’e yalnızca teknik direktörlük değil, futbol operasyonlarını yönetme adına geniş yetkiler önerildiği öğrenildi. Suudi ekibinin, tecrübeli hocayı ikna etmek için yüksek bir maaş ve bonus paketi sunduğu belirtiliyor.

TERİM, YENİ MEYDAN OKUMAYA SICAK BAKIYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerin sıcak bir ortamda geçtiği ve Fatih Terim’in bu yeni meydan okumaya olumlu baktığı ifade ediliyor. Eğer görüşmelerdeki son pürüzler de halledilirse, Fatih Terim kariyerinde yeni bir döneme girerek Suudi Arabistan futbolunun son yıllardaki büyük çıkışına katkıda bulunmuş olacak.

