Temassız Ödemelerde Yeni Limit Uygulaması Başlıyor

Kartlar ve mobil cihazlar aracılığıyla temas gerektirmeden gerçekleştirilmesine olanak tanıyan temassız ödeme sistemlerinde önemli bir değişiklik yaşanıyor. Buna göre, şifresiz temassız işlem limiti 15 Ocak tarihinden itibaren 1.500 liradan 2.500 liraya yükseltiliyor.

ŞİFRESİZ İŞLEM LİMİTİ GÜNCELLENDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara iletilen resmi yazıda, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin en son 1 Temmuz 2024’te 1.500 liraya çekildiği, 1,5 yılın ardından yeni limitin belirlendiği vurgulandı. Bu yeni uygulama, yarından itibaren tüm bankalarda geçerli hale gelecek.