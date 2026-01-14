Ünlülerin Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişmeler Açıklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI YÜRÜTÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu altı kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kaynarca ve Müftüoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer dört şüpheliden Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklandı. Neda Şahin ile Selen Çetinkaya ise adli kontrol ile özgürlüğüne kavuştu.

OKTAY KAYNARCA’NIN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kanal6Haber’den Gizemnur Gül’ün aktardığına göre, Oktay Kaynarca’nın savcılığa verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Kaynarca ifadesinde, ”Üzerime atılı suçlamayı anladım. İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklanmış maddeler karşısındayım. Ben sormuş olduğunuz Günümüzü Konakları’ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubuna tanık oldum” şeklinde konuştu.

‘100 BİN DOLAR ALDIM’ İFADELERİ

Kaynarca, Rabia Karaca’nın ”Murat ile Oktay’ın inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul etti” yönündeki beyanını kabul ettiğini belirtirken, Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaş olduğunu ifade etti. Kaynarca, ”Rabia Karaca’nın ‘Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri’ sözlerini kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu olamaz. Rabia Karaca’yı isim olarak tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için 100.000 dolar aldım, sonrasında bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim” ifadelerini kullandı.