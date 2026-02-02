Fatih Ürek’in Hastane Açıklaması Spekülatif İddiaları Çürüttü

Fatih Ürek, son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin tanınan ismi Fatih Ürek, dün gerçekleşen cenaze töreniyle son bir kez sevenleri tarafından anıldı. Ancak bu törenin ardından sosyal medyada yayılan spekülasyonlar dikkat çekti.

TIBBİ DETAYLAR PAYLAŞILDI

Hastane tarafından yapılan resmi açıklamada, Ürek’in 15 Ekim 2025 tarihinde 112 Acil ekiplerince entübe halde hastaneye getirildiği belirtildi. Alınan bilgilere göre, uzman hekimler tarafından tüm acil ve ileri yaşam destek uygulamalarının eksiksiz şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

TIBBİ BULGULAR İNCELENDİ

Açıklamanın devamında, sanatçının evde yapılan ilk müdahalesinden itibaren hastanede geçirdiği yaklaşık 3,5 aylık yoğun bakım sürecinde gerçekleştirilen tüm klinik değerlendirmelerde, iddia edildiği gibi herhangi bir yasaklı madde kullanımına dair tıbbi veri ya da bulguya ulaşılamadığı vurgulandı. Hastane yönetimi, Ürek’in tedavi sürecinde bilincinin kapalı olduğu ve entübe bir şekilde yaşama tutunduğu süreçte bu yönde bir tespitin yapılmadığını net bir şekilde aktardı.