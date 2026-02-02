Fatih Ürek’in Hastane Açıklaması Spekülatif İddiaları Çürüttü

fatih-urek-in-hastane-aciklamasi-spekulatif-iddialari-curuttu

Fatih Ürek, son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin tanınan ismi Fatih Ürek, dün gerçekleşen cenaze töreniyle son bir kez sevenleri tarafından anıldı. Ancak bu törenin ardından sosyal medyada yayılan spekülasyonlar dikkat çekti.

TIBBİ DETAYLAR PAYLAŞILDI

Hastane tarafından yapılan resmi açıklamada, Ürek’in 15 Ekim 2025 tarihinde 112 Acil ekiplerince entübe halde hastaneye getirildiği belirtildi. Alınan bilgilere göre, uzman hekimler tarafından tüm acil ve ileri yaşam destek uygulamalarının eksiksiz şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

TIBBİ BULGULAR İNCELENDİ

Açıklamanın devamında, sanatçının evde yapılan ilk müdahalesinden itibaren hastanede geçirdiği yaklaşık 3,5 aylık yoğun bakım sürecinde gerçekleştirilen tüm klinik değerlendirmelerde, iddia edildiği gibi herhangi bir yasaklı madde kullanımına dair tıbbi veri ya da bulguya ulaşılamadığı vurgulandı. Hastane yönetimi, Ürek’in tedavi sürecinde bilincinin kapalı olduğu ve entübe bir şekilde yaşama tutunduğu süreçte bu yönde bir tespitin yapılmadığını net bir şekilde aktardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kayserispor’da Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı

Kayserispor, Galatasaray'a 4-0'lık talihsiz yenilginin ardından olağanüstü genel kurul yapma kararı aldı. Takım, krizi aşmak için yeni bir yol haritası belirleyecek.
Gündem

Netanyahu İran’a Yönelik Sert Tehditlerde Bulundu

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ve İran arasındaki krizde gerilimin devam edip etmeyeceğini sorgularken, İran yönetimini "dayanılmaz sonuçlarla" uyardı.
Gündem

Fenerbahçe’de Kante Transferi Krizi Tırmanıyor

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe'nin rekabet gücünü artırmasına itiraz ederek "Oynamıyorum" diyerek krize neden oldu. Bunun üzerine Suudi Yatırım Fonu, transferleri durdurdu.
Gündem

Roma’nın Trevi Çeşmesi’nde Giriş Ücreti Uygulaması Başladı

Roma'daki Trevi Çeşmesi'ni ziyaret eden turistler, 2 euro ödeme zorunluluğuyla karşılaşacak. Ancak, şehirde yaşayanlar bu ücretin dışındadır.
Gündem

Bahçeli Özel’e Osmaniye Ziyareti İçin Teşekkür Etti

CHP Lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.