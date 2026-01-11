Fatih Ürek’in Sağlık Durumu Gündemde Kalıyor

ÜNLÜ SANATÇI FATİH ÜREK’İN SAĞLIK DURUMU GÜNDEMDE

Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in sağlık durumu, kamuoyunun dikkatle takibini sürdüğü konular arasında yer alıyor. 15 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Ürek’in sağlık sürecine dair detaylar merakla takip ediliyor. Sanatçının kalbi evinde 20 dakika boyunca durmuştu ve ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılmıştı. Bugün itibarıyla 88 gündür yoğun bakımda kalan Fatih Ürek’in sağlık durumu stabil olmakla birlikte henüz herhangi bir tepki vermediği bildiriliyor.

SAĞLIK DURUMUNDA YENİ BİR GELİŞME HENÜZ YOK

Uzun süre yoğun bakımda kalması nedeniyle vücudunda yatak yaraları olan Ürek’in son durumu hakkında bir gelişme bulunmuyor. Bunun yanı sıra, sanat camiasından Ürek’e destek mesajları da gelmeye devam ediyor. Kendisinin yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken dostu Gülay Kamaz, eski bir fotoğrafını sosyal medyada “Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” mesajıyla paylaşmıştı.

DOSTLARI ZİYARETLERİYLE DESTEK VERİYOR

Geçtiğimiz hafta ünlü şarkıcı Demet Akalın da, bir dönem küs olduğu dostunu ziyarete gitti. Fatih Ürek’in yaşadığı bu zorlu süreçte sanal ve gerçek arkadaşlarının destekleri sürerken, sanatçının sevenleri de dualarıyla ondan umutla haber bekliyor.