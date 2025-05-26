“Fatma Kınık Demir’e 4 Yıl Hapis!”

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

Beykoz’da, Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine ve bir kişinin yaralanmasına yol açan trafik kazası ile ilgili davada, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Kınık Demir hakkında verilen karar açıklandı. Mahkeme, Kınık Demir’i 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca, Kınık’ın iki yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

9 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı otomobil ile 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklet çarpıştı. Motosikletin arkasında bulunan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki, kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.