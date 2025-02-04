Fazilet Apartmanı Davasında Bilirkişi Kararı Yenilendi

DAVANIN DURUMU VE SANIKLAR

Yargılanan üç tutuksuz sanığın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması gerçekleştirildi. Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bulunan duruşmaya, binanın hem müteahhidi hem de statik proje müellifi olan Mahmut Oktay Hartavi (64) ile taraf avukatları ve binada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE SAVUNMALAR

Dava sürecinde 17 aydır aranmakta olan fırın işletmecileri Akın Yağcı (79) ve eşi Ferihan Yağcı (71), alınan bilirkişi raporunun lehlerine çıkmasının ardından teslim oldu ve yaşadıkları şehrin adliyesinden SEGBİS sistemiyle mahkeme salonuna bağlandılar. Mahmut Oktay Hartavi, son gelen bilirkişi raporunu kabul etmediğini vurguladı ve “suçsuzum” dedi. Hartavi, binanın yıkılmasında herhangi bir sorumluluğu olmadığını öne sürerek yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Tutuksuz sanıklar Akın ve Ferihan Yağcı ise mahkemeye verdikleri ifadenin geçerliliğini savunarak suçsuz olduklarını iddia ettiler.