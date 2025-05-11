Fazla Kilolu Kişiler Tespit Edilecek

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU’NDAN YENİ UYGULAMA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fazla kilolu bireylerin belirlenerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilmesi için yeni bir uygulamanın başlatıldığını duyurdu. Bu uygulama sayesinde, diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmetleri sunulacak. Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 3 ayda 10 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

PROGRAMIN UYGULANMASI VE HEDEFLERİ

Bakan Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan program kapsamında sağlık personelinin vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinliklerde boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini ifade etti. Fazla kilolu bireyler bu ölçümlerle tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilerek konu hakkında destek alacaklar.

İŞ BİRİLİĞİ İLE HAZIRLANAN EĞİTİMLER

Bakan Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu süreç, İl Sağlık Müdürlüklerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülecek. Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Bu çalışma, fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmayı ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen eğitimler ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen saha uygulamaları ile hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum hedefi için gayret göstereceğiz.”