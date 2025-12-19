Hakem Halil Umut Melerden Beşiktaş Tepkilerine Yanıt

Sürekli Eğitimlerle Hatalar Azaltılmaya Çalışılıyor

Beşiktaş camiasının değerlendirmelerini “anlık” durumlar olarak ele alan Halil Umut Meler, konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Kuralları herkes kendine göre yorumluyor. Herkes haklı! 22 yıllık hakemim. Sürekli eğitimler alıyoruz. Elit kategorideyim. Sonuçta insanız. Doktor hata yapıyor, hastasını kaybedebiliyor. Pilot hatası uçak düşürebiliyor. Hatasız insan olmuyor.” Meler, geçmişte yabancı VAR hakemlerinin gelmesiyle birlikte sistemde bir değişim olup olmadığını sorgularken, “Geçen yıl yabancı VAR hakemleri geldi de ne değişti? ‘VAR’da 14 kamerayla nasıl görmüyorlar?’ deniyor. Görüyoruz da orada her şeye karışamıyoruz. Kuralları koymuş UEFA. Sadece izin verilen konular ile ilgili uyarılarda bulunabiliyoruz.” diyerek açıklamalarını sürdürdü.

HER MAÇTA BASKI YOK, İŞİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Gaziantep FK karşılaşmasında VAR hakemi olarak yer almasının ardından Beşiktaş taraftarları ve yönetiminin gösterdiği tepkinin kendisini etkilemediğini aktaran Meler, “Beşiktaş maçına çıkmam üstümde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Neden oluştursun ki… Sahada işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ayrıca hiçbir futbolcu ile en küçük sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Camiaların böyle anlık serzenişleri olabiliyor. Daha önce Fırat Aydınus’a oldu. Başkaları da var…” şeklinde konuştu.

HAKEM ALGISI KÜLTÜREL FARKLILIKLARLA BELİRLENİYOR

Dünya genelindeki hakem algısını Türkiye ile karşılaştıran Meler, kültürel farklılıklara ve teknolojik yeniliklere dikkat çekti. Hakemlerin Batılı ülkelerde gündemden düştüğünü ifade eden Meler, “Batılı ülkelerde hakemler pek gündem olmuyor. Kültür olarak o seviyelerde değiliz. Onları örnek göstermek ne kadar doğru bilemiyorum.” dedi. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Arjantin gibi ülkelerde de hakemlerin eleştirildiğini belirterek, “Oralarda da hakemler tek taraflı yargılanıyor.” ifadesini kullandı. Meler, teknoloji ve yapay zekanın futbola olan katkılarına da vurgu yaparak, “Bilimin ilerlemesi, yapay zekanın futbola kattıkları var. Aldıkları da olabilir. Bildiğim kadarıyla federasyonun sistemine Süper Lig kulüpleri de dahil olabiliyor.” şeklinde sözlerini tamamladı. Maç görüntülerinde hakem hataları, kırmızı kartlar veya doğru kararların ayrıntılı bir şekilde yeşil bant içinde açıklandığını ifade eden Meler, “Bu müthiş bir şey.” dedi.