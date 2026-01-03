FBI North Carolina’da Yılbaşı Gecesi Terör Tehdidini Önledi

FBI, North Carolina’da olası bir terör saldırısını engelledi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), North Carolina eyaletinde yılbaşı kutlamalarını hedef alan bir terör girişiminin önlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, DEAŞ ideolojisini benimseyen bir saldırganın eyleminin bertaraf edildiği duyuruldu. FBI, yerel güvenlik birimleriyle phối hợp içinde yürütülen çalışmalar sonucunda, doğrudan terör örgütünden ilham alan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

ŞÜPHELİ KİŞİ BELİRLENDİ

Konuya dair düzenlenen basın toplantısında ise yetkililer, zanlının 18 yaşındaki Christian Sturdivant olduğunu ifade etti. Sturdivant’ın yaklaşık bir yıl boyunca DEAŞ etkisi altında kalarak bu saldırı hazırlığını yürüttüğü belirtildi.