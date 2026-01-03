FBI North Carolina’da Yılbaşı Gecesi Terör Tehdidini Önledi

fbi-north-carolina-da-yilbasi-gecesi-teror-tehdidini-onledi

FBI, North Carolina’da olası bir terör saldırısını engelledi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), North Carolina eyaletinde yılbaşı kutlamalarını hedef alan bir terör girişiminin önlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, DEAŞ ideolojisini benimseyen bir saldırganın eyleminin bertaraf edildiği duyuruldu. FBI, yerel güvenlik birimleriyle phối hợp içinde yürütülen çalışmalar sonucunda, doğrudan terör örgütünden ilham alan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

ŞÜPHELİ KİŞİ BELİRLENDİ

Konuya dair düzenlenen basın toplantısında ise yetkililer, zanlının 18 yaşındaki Christian Sturdivant olduğunu ifade etti. Sturdivant’ın yaklaşık bir yıl boyunca DEAŞ etkisi altında kalarak bu saldırı hazırlığını yürüttüğü belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AK Parti’den Özgür Özel’e Venezuela Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet liderlerinin önemli olaylara yanıt olarak Cumhurbaşkanı'na yönelik olumsuz ifadeler kullanmalarını eleştirerek, bu tutumu sağlıksız buldu.
Gündem

Fenerbahçe’den Guendouzi’ye Yakın Transfer Hamlesi

Fenerbahçe, Lazio'nun oyuncusu Matteo Guendouzi ile ön anlaşma yaptı. İtalyan basını, transferin mali ayrıntılarını da kamuoyuna açıkladı.
Gündem

Galatasaray İcardi ile Yeni Sözleşme İçin Anlaştı

Galatasaray, kaptanı Mauro Icardi ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağladı. Yeni kontratın detayları yakında netleşecek.
Gündem

Murat Salar’dan Fenerbahçe’ye Bankalar Birliği Müjdesi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını belirtti. Detayların Ocak sonundaki Yüksek Divan Kurulu'nda paylaşılacağı vurgulandı.
Gündem

Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti. Haftanın ilerleyen günlerinde önemli bir görüşme planlanıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.