Feci Kazada Ölen 4 Kişi Defnedildi

KONTROLÜ KAYBEDEN OTOMOBİL FECİ KAZAYA NEDEN OLDU

Tokat’ın Zile ilçesinde, Karayün mevkisinde Çekerek-Zile kara yolunda büyük bir kaza yaşandı. Emrah Çelik’in yönetimindeki 16 BMT 901 plakalı araç, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 44 yaşındaki Özgür Sepetçi’nin kullandığı 60 AFZ 583 plakalı otomobille çarpıştı. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi.

KAZADA DÖRT CAN GİTTİ

Kaza sonrasında yapılan incelemelerde, Emrah Çelik ve eşi Şeymanur Çelik’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin yaralı olan 2 aylık bebekleri Elanur Çelik ve 3 yaşındaki kızları Elifnur Çelik ile akrabaları Döndü Polat ve diğer aracın sürücüsü Özgür Sepetçi, ilk müdahale sonrasında Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Maalesef, Elanur Çelik ve Döndü Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Elifnur Çelik ve sürücü Özgür Sepetçi’nin hastanede tedavileri devam ediyor.

Bursa’da yaşayan Çelik Ailesi’nin Almus ilçesi Kol köyünde düzenlenmesi planlanan yayla şenliğine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Ancak kaza sonrası, planlanan şenlik iptal edildi. Hastane otopsi süreçlerinin ardından cenazeler, aile yakınlarına teslim edilerek Almus ilçesi Kol köyüne götürüldü. Cenazeler, köy camisinde öğle vakti kılınan namazdan sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

