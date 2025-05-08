Fed Başkanı Powell, Ekonomik Risklere Dikkat Çekti

FED’İN POLİTİKA FAİZİ HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Başkanı Jerome Powell, politikalarını değiştirmeyerek faiz oranını yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuklarını açıkladı. Basın toplantısında konuşan Powell, “Daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon riskleri artmış görünüyor” dedi. Artan belirsizliklere rağmen ekonominin sağlam bir konumda olduğunu belirten Powell, işsizlik oranının düşük seyrettiğini ve iş gücü piyasasının maksimum istihdam seviyesinin yakınında olduğunu ifade etti. Ayrıca, enflasyonun önemli ölçüde düştüğünü ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini kaydetti. Powell, mevcut para politikalarının potansiyel ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermek için iyi bir konumda olduğunu düşünüyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜMÜN KÜÇÜLMESİ

Powell, geçtiğimiz yılki yüzde 2,5’lik büyümenin ardından Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) ilk çeyrekte bir miktar gerilediğine dikkat çekti. Bu durumun işletmelerin olası tarifeler öncesinde ithalat yapmalarından kaynaklanan net ihracattaki dalgalanmaları yansıttığını belirtti. Ayrıca, hanehalkı ve işletmelerle yapılan anketlerde ekonomik duyarlılıkta keskin bir düşüş ve artan belirsizlikler gözlemlendiğini ifade etti. Powell, bu durumun büyük ölçüde ticaret politikası hakkında endişeleri yansıttığını ve gelecekteki harcama ile yatırımlar üzerinde etkilerinin henüz net olmadığını aktardı.

KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin, hem piyasa hem de anket temelli ölçümlerde yükseldiğini belirten Powell, tarifelerin bu artışta etkili olduğunu kaydetti. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çoğunun ise yüzde 2’lik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu ifade etti. Powell, yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikası ve regülasyonlar konusundaki önemli değişiklikleri uygulama aşamasında olduğunu belirterek, “Tarife artışlarının beklenenden çok daha büyük olduğu” konusunda uyardı.

GELECEK İÇİN NETLİK BEKLENİYOR

Powell, “Açıklanan büyük tarife artışları sürdürülürse, enflasyonda artışa, ekonomik büyümede yavaşlamaya ve işsizlikte artışa yol açması muhtemel” şeklinde konuştu. Tarife etkilerinin kısa vadeli olabileceğine dikkat çeken Powell, “Enflasyonist etkilerin daha kalıcı olma ihtimali de bulunuyor” dedi. Lüven, uzun vadeli enflasyon beklentilerini koruma ve fiyat seviyelerindeki artışın kalıcı hale gelmesini önleme görevlerinin olduğunu kaydetti.

BEKLEMEYİ TERCİH EDİYORLAR

Basın mensuplarının sorularını yeren Powell, “Acele etmemize gerek yok. Ekonomi dirençli ve oldukça iyi durumda” ifadesini kullandı. Yapılacak en uygun şeyin beklemek olduğunu düşündüklerini belirten Powell, tarifelerin uygulanması durumunda hedeflerine daha fazla ilerleme kaydedemeyebileceklerini gözlemledi. Resesyon olasılığına dair tahmin yapmadıklarını aktaran Powell, ekonomik verilerde henüz bir yavaşlama görmediklerini dile getirdi.

FED’İN POLİTİKALARINA ETKİ

Donald Trump’ın faiz indirimi çağrılarının Fed’in kararlarını etkileyip etkilemediği sorgulandığında Powell, “Zorluklar işimizi yapmamızı hiç etkilemez” yanıtını verdi. Ayrıca, görev süresi dolduktan sonra Fed Yönetim Kurulu’nda kalmayı düşünmediğini, odaklarının sadece halk için en iyi kararları almak olduğunu ifade etti.