Ekonomi

Fed Beklemede Faiz İndiriminde

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KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalarda ticaret tarifeleri ile ilgili belirsizlikler etkisini sürdürüyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapmış olduğu açıklamalara odaklanmış durumda. Chicago Ekonomi Kulübü’nde gerçekleştirilen konuşmasında Powell, ABD ekonomisinin genel olarak güçlü kaldığını ifade ederken, tarifelerin etkisinin beklenildiğinden daha büyük olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Powell, “Şu an için beklemek iyi bir pozisyon. Tarifelerin etkisi netleşmeden adım atmak doğru olmaz,” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ayrıca faiz indirimi ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Acele etmiyoruz. Para politikasında dikkatli ve temkinli davranacağız,” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, yatırımcıların tedirginlik yaşadığı bu dönemde önem taşıyor.

TRUMP’TAN ENFLASYON VE İŞSİZLİK UYARISI

Diğer yandan, Başkan Trump tarifelerin ekonomide daha yüksek enflasyon ve işsizlik riski doğurduğuna dikkat çekti. Bu uyarılar, piyasalardaki belirsizliğin artmasına neden oluyor ve yatırımcılar için kritik bir durum oluşturuyor.

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