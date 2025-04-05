Fed: Ekonomik Belirsizlik Devam Edecek

FED BAŞKANI POWELL: GÜMRÜK TARİFELERİ EKONOMİYİ BEKLENENDEN DAHA FAZLA ETKİLEYECEK

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gümrük tarifelerinin ekonomi üzerindeki etkilerinin tahmin edilenden daha büyük olacağına dikkat çekti. Ekonomi Gazetecileri Birliği’ndeki konuşmasında, “Yüksek tarifeler ekonomimizde etkisini gösteriyor ve muhtemelen önümüzdeki çeyreklerde enflasyonu artıracak” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLER

Powell, artan tarifelerin ekonomik büyümeyi de yavaşlatabileceğini belirtti. Mevcut gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Fed Başkanı, para politikasında değişiklik için henüz erken olduğunu vurguladı. “Suların durulmasını izlemek için iyi bir zaman. Önümüzü gördükten sonra doğru politika adımını atacağız” dedi.

YENİ EKONOMİ POLİTİKALARININ BELİRSİZ ETKİLERİ

Yeni ekonomi yönetiminin ticaret ve regülasyon alanında değişiklikler yaptığını hatırlatan Powell, bu politikaların kısa vadeli etkilerinin belirsiz olduğunu ifade etti. Fed’in siyasi tartışmalara girmeyeceğinin altını çizen Powell, “Merkez Bankası olarak bağımsızlığımızı korumalıyız ve bize atanmamış konularda yorum yapmamalıyız” şeklinde konuştu.