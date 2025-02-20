Fed: Enflasyon Düşene Kadar Faiz İndirimi Yok

FED TUTANAKLARININ ÖNE ÇIKAN NOKTALARI

ABD Merkez Bankası (Fed), 28-29 Ocak tarihlerindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı. Toplantıda, faiz oranlarının yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu ve Fed’in, enflasyonda daha fazla iyileşme görmek istediği kaydedildi. Tutanaklarda, ekonomik faaliyetlerin ve istihdam görünümünün dengeli olduğu, ancak enflasyon risklerinin hâlâ yukarı yönlü olduğu ifade edildi. Fed yetkilileri, kısıtlayıcı para politikasının enflasyon üzerinde baskıya devam edeceğini belirtirken, bazı üyeler mevcut faiz seviyesinin nötr faiz oranına yakın olabileceğini dile getirdi.

ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI AÇIKLAMALARI

Fed yetkilileri, enflasyonun düşüş eğilimine girmesi durumunda faiz indirimi için alan açılacağını, fakat bunun için daha fazla ilerleme gerektiğini belirtti. Bazı yetkililer, ticaret politikalarındaki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve hane halkı harcamalarındaki güçlü seyir nedeniyle enflasyonun beklenenden daha inatçı olabileceğini vurguladı. Çoğu yetkili, ekonomik faaliyet ve iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini ve mevcut faiz oranlarının istihdam üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu değerlendirdi.

GELECEK FAİZ HAREKETLERİ

Birçok yetkili, ekonomi güçlü kaldıkça faiz oranlarının mevcut seviyelerde tutulması gerektiğini düşünüyor. Ancak bazıları, iş gücü piyasasının zayıflaması veya enflasyonun hedefe beklenenden daha hızlı gerilemesi durumunda faiz indiriminin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Tutanaklarda, borç limiti dinamikleri nedeniyle önümüzdeki aylarda rezervlerde önemli dalgalanmaların yaşanabileceği de belirtildi. Bazı Fed yetkilileri, bu konunun çözülmesi beklenirken bilanço küçültme sürecinin yavaşlatılması veya durdurulmasının uygun olabileceğini savundu. Bu süreç, Fed’in para politikası araçlarından biri olarak piyasada likiditeyi kontrol etmeye yardımcı oluyor.

PIYASALARDAN BEKLENTİLER

Fed’in faiz politikasındaki belirsizlik sürerken, piyasalar tutanaklardan çıkan mesajları titizlikle takip ediyor. Faiz indirimi beklentisinin ertelenmesi, hisse senedi piyasalarında dalgalanmalara neden olabilirken, tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketler görülebilir. Ayrıca, Fed’in faiz indiriminde acele etmeyeceği sinyali, doların gücünü korumasına sebep olabilir. Bu durum, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

KRİPTO PARALARDAKİ ETKİLER

Kripto paralar, küresel risk iştahına duyarlı hareket ediyor. Fed’in sıkı para politikasını sürdürmesi durumunda, kripto piyasalarında dalgalanmaların artması bekleniyor. Fed, bir sonraki faiz kararını 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısında açıklayacak. Piyasa beklentileri, Fed’in faizleri sabit tutmaya devam edeceği yönünde. Ancak, mart ayına kadar açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri faiz politikası üzerinde etkili olacak. Gözler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında olacak. Powell’ın, faiz indirimlerinin zamanlamasına dair vereceği sinyaller, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir.