Fed, Faiz İndirimine Temkinli Yaklaşıyor

FAİZ ORANLARI SABİT KALDI

ABD Merkez Bankası (Fed), 7 Mayıs 2025’te yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz oranlarını %4,25-4,5 aralığında tutma kararı aldı. New York Times’ın haberine göre, Fed, ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ticaret politikalarının ekonomik etkilerini değerlendirmek ve enflasyon risklerini gözlemlemek için faiz indirimi konusunda dikkatli bir yaklaşım sergiliyor. Oy birliğiyle alınan bu karar, 2024’ün ikinci yarısında başlayan faiz indirimlerinin ardından Aralık’tan bu yana aynı seviyede kaldığını gösteriyor.

TRUMP’IN TİCARET POLİTİKALARI ETKİLİ OLDU

Fed’in toplantısı, Trump’ın ikinci döneminde uyguladığı ticaret politikalarının yarattığı yüksek ekonomik ve küresel finansal dalgalanma ortamında yapıldı. Trump yönetimi, Mart ayından bu yana %10’luk genel vergi ile çelik, alüminyum ve otomobillere ek vergiler ve Çin mallarına %145’lik asgari tarife getirdi. Temmuz’a kadar ticaret anlaşmaları için süre tanıyan Trump, bazı vergileri geri çekse de bu süreç, finans piyasalarında dalgalanmalara sebep oldu. Wall Street, Trump’ın politikaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik faiz indirimi taleplerini dengelemeye çalışıyor.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK RİSKLERİ ARTIYOR

Fed’in açıklamalarında, işgücü piyasasının hâlâ “güçlü” olduğu ifade edilirken, ekonomik görünümdeki belirsizliklerin “daha da arttığı” üzerinde duruldu. Yetkililer, Trump’ın harcama kısıtlamaları ve göçmen sınır dışı etme politikalarının ekonomik büyümeyi yavaşlatma riskine dikkat ediyor. Bazı şirketler, tüketicilerin geleceğe dair karamsarlaşması nedeniyle satışlarda yavaşlama sinyalleri veriyor. Fed, “daha yüksek işsizlik ve enflasyon risklerinin yükseldiğini” belirterek, bu belirsizliklerin iş dünyasında daha fazla soğuma yaratabileceğinden endişe ediyor.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN NEDEN ACELE EDİLMİYOR?

New York Times’a göre, Fed’in faiz indirimi konusunda acele etmemesinin başlıca nedeni enflasyon. Pandemi sonrası fiyat baskıları tam anlamıyla ortadan kalkmamışken, Trump’ın vergileri enflasyonu yeniden tetikleme riski taşıyor. Fed’in izlediği piyasa temelli enflasyon beklentileri, mevcut durumda artışın kontrol altında kalacağını gösterse de, yetkililer geçmişteki hataları tekrarlamaktan kaçınıyor. 2021’de pandemi kaynaklı arz sıkıntılarının geçici olacağı düşünülmüş, ancak enflasyon kalıcı hale gelmişti. Bu nedenle, Fed’in faiz indirimi için beklediği seviyeler, bu kez daha yüksek olarak belirleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN GEREKEN VERİLER

Fed, faiz indirimine başlamadan önce işgücü piyasasında zayıflama olduğuna dair somut kanıtlara ulaşmayı istiyor. Aylık istihdam artışının durması, negatife dönmesi veya işten çıkarmaların artması, Fed’i faiz indirimine ikna edebilir. Ancak bu verileri beklemek, Fed’in geç kalmasına ve ileride daha agresif indirimler yapmasına yol açabilir. Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik risklerin arttığını vurgulayarak, “Daha yüksek işsizlik ve enflasyon riskleri artmış görünüyor” dedi.