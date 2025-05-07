Fed Faiz Oranını Sabit Tuttu

FED’İN POLİTİKA FAİZİ SABİT KALDI

Para piyasalarında Fed’in politika faizini sabit tutacağına dair beklentiler kesinleşti. ABD Başkanı Donald Trump’ın talep ettiği faiz indirimine rağmen, Fed faizi düşürmeye gitmedi ve 4,25-4,50 aralığında sabit bıraktı.

ENFLASYONDA YAVAŞLAMA GÖRÜLÜYOR

ABD’de enflasyon verileri, ülkedeki fiyatlandırmalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında aylık yüzde 0,1’lik bir azalma gösterdi. Bu, Mayıs 2020’den sonra TÜFE’de görülen ilk aylık düşüş oldu. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 2,4 oranında artarken, bu oran son bir yılın en düşük seviyesine işaret ediyor. Fed’in enflasyon ölçümü olarak kullandığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mart ayında değişim göstermedi.

ABD EKONOMİSİ DARALMA GÖSTERDİ

ABD’de 2025 yılının ocak-mart dönemine ilişkin GSYH verileri, ekonominin yüzde 0,3 daraldığını ortaya koydu. Bu durum, 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana ilk küçülme olarak kaydedildi. İlk çeyrekteki daralmanın sebebi, ithalatın artması ve kamu harcamalarının azalması oldu. Mart ayında mal ticareti açığı, bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara ulaştı; bu da tarihin en yüksek seviyesini temsil ediyor.

TRUMP’IN ELEŞTİRİLERİ ARTMAKTA

Son zamanlarda Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini artıran Trump, Powell’ı faiz indirimlerinde “geç kalmakla” suçluyor. Enflasyonun düşmesini fırsat olarak değerlendiren Trump, faiz oranlarını düşürmek için “mükemmel bir zaman” olduğunu vurguluyor.