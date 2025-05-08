fed-faizini-sabit-tuttu

FED’İN FAİZ POLİTİKASI YENİ DÜZENLEMELERLE DEVAM EDİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyordu ve bu beklenti sonunda gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrılarına rağmen Fed, faizi indirim yapmadan sabit tutma kararı aldı. Fed, politika faizini 4,25-4,50 aralığında korudu.

ABD’DE ENFLASYON VERİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Bu durum, Mayıs 2020’den bu yana TÜFE’de görülen ilk aylık azalış olarak dikkat çekiyor. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 2,4 artış gösterdi ve geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Fed’in enflasyon göstergesi olarak kullandığı ve gıda ile enerji kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mart ayında aylık bazda değişim göstermedi.

AMERİKA EKONOMİSİNDE DARALMA GÖRÜLÜYOR

ABD ekonomisi, 2022’den bu yana ilk kez daralma kaydetti. Ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2025’in ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,3 azaldı. Bu küçülmede ithalatın artması ve kamu harcamalarının azalması etkili oldu. Ayrıca, mal ticareti açığı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara yükseldi ve bu durum tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TRUMP’TAN POWELL’A ELEŞTİRİLER

Son dönemde Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini arttıran Trump, Powell’ı faiz indirimlerinde “geç kalmakla” suçluyor. Ülkede enflasyonun düştüğünü belirten Trump, faiz oranlarını düşürmek adına şu anın “mükemmel bir zaman” olduğunu savunuyor.