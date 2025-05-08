Fed Faizleri Sabit Kaldı: Altın Dolar İzleniyor

FAİZ KARARI VE ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

ABD Merkez Bankası (Fed), 7 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Fed’den gelen açıklamada, bu kararın oy birliğiyle alındığı duyuruldu ve “Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor” değerlendirmesi yapıldı. Bu karar sonrası piyasalarda dikkat altın ve dolar fiyat hareketlerine çevrildi.

İŞGÜCÜ PİYASASI VE EKONOMİK GÖRÜNÜM

Fed’in açıklamalarında, işgücü piyasasının güçlü olduğu ancak ekonomik görünümde belirsizliklerin arttığına dikkat çekildi. Enflasyonun hedeflenen %2 seviyesinin üzerinde seyretmesi, Fed’in faiz indirimi konusunda temkinli davranmasına neden oluyor. Ayrıca, Fed, Trump yönetiminin ticaret politikalarının enflasyon ve ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini izleme görevini sürdüreceğini belirtti. Yetkililer, faiz indirimi için işgücü piyasasında zayıflama gibi somut verilere ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ BEKLENTİLER

Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Milliyet gazetesine verdiği demeçte, Fed’in kararının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu ve büyük bir hareketlilik beklenmediğini aktardı. Baydar, “Faiz indirimi beklentisi altını yukarı çeken bir faktördü. Ons altında 3304 dolar seviyelerine kadar düşüş olursa şaşırmam. Gram altın da %1,25 ekside. Kısa süre içinde gram altında 4100 TL’nin altını görebiliriz” bilgisini paylaştı. 8 Mayıs 2025 itibarıyla ons altın 3342 USD, gram altın ise 4128 TL seviyesinde işlem görmekteydi.

DOLAR VE PARİTELERDE DALGALANMA

Hikmet Baydar, doların diğer para birimlerine karşı dalgalı bir seyir izleyeceğini ifade etti. “Euro/dolar paritesi şu an 1,1357 seviyesinde. Piyasa beklentisine uygun bir sonuç açıklandığı için paritelerde oynaklık söz konusu değil” dedi. 8 Mayıs sabahı Dolar/TL kuru, 34,15 seviyesinde işlem görmekteydi. Piyasalar, Fed’in açıklamalarının küresel etkilerini dikkatle izliyor.

PAZAR TEPKİLERİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Fed’in faiz kararının beklenildiği gibi olması, piyasalarda sınırlı bir hareketlilik yarattı. Altın fiyatlarında kar realizasyonu öngörülürken, uzmanlar gram altında 4050-4100 TL bandının test edilebileceğini belirtti. Dolar/TL’de ise kısa vadeli dalgalanmalar öngörülüyor, büyük değişimler için ise ek verilere ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Bloomberg’un anketine göre, ekonomistlerin çoğu Fed’in 2025’te iki faiz indirimi yapmasını bekliyor, ancak zamanlama konusunda belirsizlik devam ediyor.