Fed Faizleri Sabit Kaldı: Dikkat Altın!

FED POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed), 7 Mayıs 2025’te Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini %4,25-4,50 aralığında tutma kararı aldı. Fed, bu kararın oy birliğiyle alındığını belirtirken, “Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor” değerlendirmesini yaptı. Bu durum, piyasalardaki dikkati altın ve dolar üzerine yoğunlaştırdı.

ENFLASYON ÜZERİNE VURGU YAPILDI

Fed’in açıklamasında, işgücü piyasasının güçlü olduğu, fakat ekonomik görünümde belirsizliklerin arttığı vurgulandı. Enflasyonun %2 hedefinin üzerinde kalması, Fed’in faiz indirimi konusundaki temkinli tutumunu sürdürmesine neden oluyor. Fed, Trump yönetiminin ticaret politikalarının enflasyon ve büyüme üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceğini belirtti. Yetkililer, faiz indirimi için işgücü piyasasında somut zayıflama verilerine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Milliyet gazetesine yaptığı yorumda, Fed’in kararının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirterek büyük bir hareketlilik beklemediğini söyledi. Baydar, “Faiz indirimi beklentisi altını yukarı çeken bir faktördü. Ons altında 3304 dolar seviyelerine kadar düşüş olursa şaşırmam. Gram altın da %1,25 ekside. Kısa süre içinde gram altında 4100 TL’nin altını görebiliriz” şeklinde konuştu. 8 Mayıs 2025 sabahı itibarıyla ons altın 3342 USD, gram altın ise 4128 TL seviyesinde işlem gördü.

DOLAR VE PARİTELERDE DALGALANMA

Hikmet Baydar, dolarda diğer para birimlerine karşı dalgalı bir seyir olacağını ifade etti. “Euro/dolar paritesi şu an 1,1357 seviyesinde. Piyasa beklentisine uygun bir sonuç açıklandığı için paritelerde oynaklık söz konusu değil” dedi. Dolar/TL kuru, 8 Mayıs sabahı 34,15 seviyelerinde seyrederken, piyasalar Fed’in açıklamalarının küresel yansımalarını izliyor.

PİYASA TEPKİLERİ VE BEKLENTİLER

Fed’in faiz kararının beklendiği gibi gelmesi, piyasalarda sınırlı bir hareketlilik oluşturdu. Altın fiyatlarında kar realizasyonu beklenirken, uzmanlar gram altında 4050-4100 TL bandının test edilebileceğini ifade ediyor. Dolar/TL için kısa vadeli dalgalanmalar öngörülüyor, ancak büyük sıçramalar için ek verilere ihtiyaç duyuluyor. Bloomberg anketine göre, ekonomistlerin çoğu Fed’in 2025’te iki faiz indirimi yapmasını bekliyor ancak zamanlama hâlâ belirsiz.