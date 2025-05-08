Fed Neden Faiz İndirimini Bekliyor?

FAİZLERİN SABİT KALMASI

ABD Merkez Bankası (Fed), 7 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz oranlarını %4,25-4,5 aralığında sabit tutma yönünde bir karar aldı. New York Times’ın haberine göre, Fed, ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ticaret politikalarının ekonomik etkilerini değerlendirmek ve enflasyon risklerini izlemek amacıyla faiz indirimi konusunda dikkatli bir yaklaşım sergiliyor. Bu karar, 2024’ün ikinci yarısında başlayacak faiz indirimlerinin ardından, Aralık’tan bu yana aynı seviyede olan faiz oranlarını gösteriyor.

TRUMP’IN POLİTİKALARI VE PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Fed’in toplantısı, Trump’ın ikinci dönemindeki ticaret politikalarının yarattığı yüksek ekonomik ve küresel finansal dalgalanma ortamında gerçekleşti. Trump yönetimi, Mart ayından itibaren %10’luk evrensel vergi, çelik, alüminyum ve otomobillere ek vergiler uygulamaya koydu ve Çin mallarına %145’lik asgari tarife getirdi. Temmuz’a kadar ticaret anlaşmaları için süre veren Trump, bazı vergileri geri çekse de bu süreç, finans piyasalarında dalgalanmalara neden oldu. Wall Street, Trump’ın politikalarını ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik faiz indirimi baskılarını anlayabilmek için çabalıyor.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK RİSKLERİ ARTIYOR

Fed’in yaptığı açıklamada, işgücü piyasasının hâlâ “güçlü” olduğu belirtilse de, ekonomik görünüme dair belirsizliğin “daha da arttığı” ifade ediliyor. Yetkililer, Trump’ın harcama kısıtlamaları ve göçmen sınır dışı etme politikalarının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı konusunda endişeli. Bazı şirketler, tüketicilerin geleceğe dair karamsarlaşması nedeniyle satışlarda yavaşlama sinyalleri veriyor. Fed, “daha yüksek işsizlik ve enflasyon risklerinin yükseldiğini” belirterek, bu belirsizliklerin iş dünyasında daha fazla soğuma yaratabileceğinden endişe ediyor.

FAİZ İNDİRİMİNİN SEBEPLERİ

New York Times’a göre, Fed’in faiz indirimi yapmada aceleci davranmamasının temel nedeni enflasyon. Pandemi sonrası fiyat baskıları tam olarak ortadan kalkmamışken, Trump’ın vergileri enflasyonu yeniden canlandırma riski barındırıyor. Fed’in dikkatle izlediği piyasa temelli enflasyon beklentileri, şu an için artışın kontrol altında kalacağını gösterse de, yetkililer geçmişteki hatayı tekrarlamaktan kaçınıyor. 2021’de, pandemi kaynaklı arz sıkıntılarının geçici olacağı düşünülmüş ancak enflasyon kalıcı hale gelmişti. Bu nedenle, Fed’in faiz indirimi için gereken sınır bu kez daha yüksek.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN BEKLENTİLER

Fed, faiz indirimine başlamadan önce işgücü piyasanında bir zayıflama olduğuna dair net kanıtlar görmek istiyor. Aylık istihdam artışının durması, negatife dönmesi veya işten çıkarmaların artması, Fed’i faiz indirimine yönlendirebilir. Ancak bu verilerin ortaya çıkmasını beklemek, Fed’in geç kalmasına ve gelecekte daha agresif indirimler yapmasına sebep olabilir. Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik risklerin arttığını belirterek, “Daha yüksek işsizlik ve enflasyon riskleri artmış görünüyor” dedi.