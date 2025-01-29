FED Ocak PPK Faiz Kararı Ne Zaman?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR

Yatırımcılar tarafından dikkatle izlenen ocak ayı FED faiz kararının açıklanmasına yalnızca birkaç saat kaldı. FED’in yapacağı bu açıklama, ABD ekonomisine dair gelişmeler konusunda önemli ipuçları sunacak. Bu kritik karar öncesinde; ekonomistler tarafından yapılan yorumlar oldukça ilgi çekici hale gelmişken, faiz beklentileriyle ilgili bazı bilgiler de gündeme geliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve hangi saatte olacak? Ekonomistlerin faiz beklentileri nasıl şekilleniyor?

TOPLANTI TARİHİ VE AÇIKLAMA ZAMANI

ABD Merkez Bankası’nın (FED) 2025 yılındaki ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu toplantının ardından yatırımcılar tarafından merakla beklenen faiz kararı, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 22.00’da açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİLERİ VE ANALİST GÖRÜŞLERİ

Analistlerin faiz beklentilerini şekillendiren unsurlar arasında, FED’in gerçekleştireceği adımlarla çelişme ihtimali üzerinde duran endişeler de yer alıyor. FED’in açıklayacağı para politikası kararları ve yoğun veri gündemi yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu belirsizlik devam ederken, piyasalarda FED’in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına dair öngörüler oldukça güçlü. Genel görüş, bankanın bu ay faizi sabit tutacağına yönelik, ancak haziran ayında yüzde 96 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Analistler, FED’in alacağı bu kararların piyasalarda oynaklığı artırabileceği üzerinde duruyor. Ekonomistler, kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısında yapacağı açıklamalarda bankanın projeksiyonlarına dair ipuçlarının aranacağını vurguluyor. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.