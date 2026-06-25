Federal Yargıç Trump’ın Mektup Oyunu Emrini Durdurdu

ABD’de bir federal yargıç, Başkan Donald Trump’ın posta yoluyla oy kullanmaya yönelik sert önlemler içeren başkanlık kararnamesinin büyük bölümünü askıya aldı. Boston’da görev yapan ve dönemin Başkanı Barack Obama tarafından atanan Bölge Yargıcı Indira Talwani, kararnamenin 23 eyalet ve Columbia Bölgesi’nde uygulanmasını geçici olarak durdurdu. Yargıç Talwani, kararında “Anayasa, başkana seçimler üzerinde herhangi bir özel yetki vermez” ifadesini kullandı.

KARARNAMENİN DURDURULAN HÜKÜMLERİ

Yargıcın kararı, Trump’ın Mart 2026 tarihli başkanlık kararnamesinin posta yoluyla oy kullanma sürecine getirdiği yeni kuralları hedef alıyor. Kararname, ABD Posta Servisi’nin (USPS) oy pusulalarını teslim edebilmesi için eyaletlerin posta oylaması programlarına belirli şartlar getirilmesini öngörüyordu. Yargıç, Demokratların yönetimindeki 23 eyalet ve Columbia Bölgesi’nde USPS’nin bu yeni düzenlemeleri hayata geçirmesini engelledi. Ayrıca, İç Güvenlik Bakanlığı’na (DHS) seçim öncesinde her eyaletin oy verme yaşındaki vatandaşlarının listelerini oluşturma talimatı veren bölüm de durduruldu. Yargıç, hükümetin “eyaletlerin seçmen kütüklerini denetlemek ve kontrol etmek için yeni bir federal program oluşturmak amacıyla herhangi bir adım atmasını” ve bu kararname kapsamında eyalet seçim yetkililerine yönelik kovuşturma başlatmasını da açıkça yasakladı.

USPS VE DHS’YE YENİ GÖREV TALEBİ

Trump’ın kararnamesi, USPS ve DHS’ye posta oylaması sürecini denetleme ve potansiyel vatandaş olmayan seçmenleri tespit etme konusunda yeni roller verilmesini öngörüyordu. USPS’nin planına göre, eyaletlerin posta oylaması yapacak seçmen listelerini seçimden 30 gün önce ibraz etmeleri ve oy pusulası zarflarına bireysel takip barkodları koymaları gerekiyordu. Eleştirmenler, bu planın pratikte uygulanamaz olduğunu, ayrıca Posta Servisi’nin yasal yükümlülüklerine ve anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu belirtiyor. DHS’ye ise federal veri tabanlarını kullanarak eyaletlere sağlanabilecek vatandaş listeleri oluşturma talimatı verildi.

VERİ PAYLAŞIMI VE VATANDAŞLIK SORGULAMASI

Mart 2026 tarihli kararname, DHS düzenlemelerini USPS talimatlarıyla doğrudan ilişkilendirmemiş olsa da, hükümetin mahkemeye sunduğu belgelerde DHS’nin “seçmen sahtekarlığı veya kötüye kullanımına işaret edebilecek anormallikleri tespit etmek” amacıyla posta ajansıyla veri paylaşımını araştırdığı ortaya çıktı. Trump yönetimi, daha önce de federal göçmenlik verilerini kullanarak vatandaş olmayanları tespit etme çabalarını yoğunlaştırmıştı. Ancak bu amaçla sıkça kullanılan DHS vatandaşlık veri sisteminin yanlış pozitif sonuçlar ürettiği biliniyor ve bu durum, uygun seçmenlerin hatalı şekilde seçmen listelerinden silinmesi endişesini doğuruyor. Bu hafta Washington DC’de görülen ayrı bir davada da bir federal yargıç, söz konusu vatandaşlık veri sisteminin seçmen kütüklerini temizlemek için kullanılmasını engellemişti.