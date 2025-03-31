Felçli Hasta Beyin İmplantıyla Konuştu!

Araştırmacılar, felçli bir hastanın zihnindeki kelimeleri seslendiren yenilikçi bir cihaz geliştirdi. Uzmanlar, konuşma engelli bireyler için umut vaat eden çığır açıcı bir beyin-bilgisayar arayüzü yaratmayı başardı. Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan çalışmada, 18 yıl önce felç geçiren ve konuşma yetisini kaybeden 47 yaşındaki bir kadının beynine yerleştirilen implantın, zihnindeki kelimeleri gerçek zamanlı olarak sese dönüştürdüğü belirtiliyor.

NÖRAL SİNYALLER YAKALANIYOR

Sistemin, hastanın beyninin konuşmayla ilgili bölgelerine yerleştirilen 128 elektrot kullanarak nöral sinyalleri yakaladığı ve bu sinyalleri, hastanın felç öncesi ses kayıtlarıyla eğitilmiş yapay zeka algoritması vasıtasıyla sese dönüştürdüğü ifade ediliyor. Denemeler sırasında hasta ‘su’ ve ‘iyi’ gibi basit kelimeleri zihninde canlandırdığında, sistem bu düşünceleri yüzde 75 doğruluk oranıyla seslendirebildi.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Edward Chang “Bu teknoloji, beyin hasarı nedeniyle konuşamayan hastalar için iletişim kapılarını yeniden açma potansiyeli taşıyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak uzmanlar, sistemin henüz erken aşamada olduğunu ve karmaşık cümleleri çözümlemede sınırlamaların bulunduğunu vurguluyor.