Felçli Kadın Yıllar Sonra Sesini Duydu

DEVAM EDEN ARAŞTIRMALARIN SONUCU

Araştırmacılar, felçli hastaların zihnindeki kelimeleri seslendiren yenilikçi bir cihaz geliştirdi. Uzmanlar, konuşma engeli olan bireyler için umut verici bir beyin-bilgisayar arayüzü oluşturmayı başardı. Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan çalışmada, 18 yıl önce felç geçiren ve konuşma yetisini kaybeden 47 yaşındaki bir kadının beynine yerleştirilen implantın, onun zihnindeki sözcükleri anlık olarak sese dönüştürdüğü belirtildi.

SİSTEMİN ÇALIŞMA MEKANİZMASI

Sistemin, hastanın beyninin konuşma ile ilgili bölgelerine yerleştirilen 128 elektrot sayesinde nöral sinyalleri yakaladığı ifade edildi. Bu sinyaller, hastanın felçten önceki ses kayıtlarıyla eğitilmiş yapay zeka algoritması aracılığıyla sese dönüştürülüyor. Denemeler sırasında hasta, ‘su’ ve ‘iyi’ gibi basit kelimeleri zihninde canlandırdığında, sistem bu düşünceleri yüzde 75 doğruluk oranıyla seslendirdi.

GELECEK UMUTLARI VE SINIRLAR

Araştırma ekibi lideri Dr. Edward Chang, “Bu teknoloji, beyin hasarı nedeniyle konuşamayan hastalar için iletişim kapılarını yeniden açma potansiyeli taşıyor” açıklamasını yaptı. Ancak uzmanlar, sistemin henüz erken aşamada olduğunu ve karmaşık cümleleri çözümleme konusunda sınırlamaların bulunduğunu vurguladı. Bu buluş, gelecekte daha fazla araştırma ve geliştirme ile önemli ilerlemelere kapı aralayabilir.