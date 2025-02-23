Felipe Melo’dan Derbi Öncesi Tahminler

FELIPE MELO’DAN DERBİ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Galatasaray’ın eski oyuncusu Felipe Melo, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi düşüncelerini paylaştı. Futbol kariyerine yaklaşık bir ay önce veda eden Melo, Asist Analiz YouTube kanalında önemli değerlendirmelerde bulundu ve derbinin oldukça zorlu geçeceğini vurguladı.

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ İÇİN İYİ FIRSAT

Dev maçı sürpriz sonuçlara açık olarak tanımlayan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray’ın iç saha avantajına da değindi. Felipe Melo, “Bence bu maçı Galatasaray kazanacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, derbinin sonucuna dair bir tahminde bulunarak, Galatasaray’ın maçı 2-1 kazanacağını söyledi.