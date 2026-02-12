Felipe Melo’dan Galatasaray Açıklaması Öncesi Yalanlama

felipe-melo-dan-galatasaray-aciklamasi-oncesi-yalanlama

Galatasaray formasıyla birçok başarıya imza atan ve taraftarın kalbinde özel bir yere sahip olan Felipe Melo, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray – Juventus maçı öncesinde İtalyan basınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hem Galatasaray hem de Juventus’un eski oyuncusu olan Brezilyalı yıldız, yaptığı yorumlarla Sarı-Kırmızılı camiada rahatsızlık yarattı.

MELO YALANLAMADA BULUNDU Felipe Melo, Tuttosport’taki röportajında “Galatasaray’ın DNA’sında Avrupa bulunmamaktadır” şeklinde bir ifade kullanmadığını belirterek, “Yaptığım görüşmeden sonra kendileri özür diledi ve bu kısmı metinden kaldırdılar. Gerekli açıklamayı gün içerisinde yapacağım…” dedi.

SÖYLEDİKLERİ TARTIŞMALI OLDU Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek önemli maçı değerlendiren Melo, Galatasaray’ın Avrupa geçmişini göz ardı eden ifadelerle Juventus’u daha güçlü göstermeye çalıştı. “Avrupa DNA’sı olmayan Galatasaray’a kıyasla Juventus daha favori. Bence genel olarak daha güçlüler. Ama İstanbul’da büyük bir mücadele olacak” şeklinde bir söylemi olduğu iddia edildi. “Galatasaray’ın Manchester City ve Bayern Münih karşısında nasıl bir direnç gösterdiğini gördünüz mü? Yine de favorim Juve.” şeklinde devam etti.

2013’TEN UNUTULMAZ ANILAR Melo, Galatasaray’ın 2013 yılında Juventus’u elediği kar yağışlı maçı anımsatarak, “Juve çok güçlüydü, grup birincisi olmaları öngörülüyordu ama üçüncü sırada kaldılar. Soyunma odasında hepimiz kenetlendik. Torino’daki 2-2’lik beraberlik gücümüzün kanıtıydı” ifadelerini kullandı.

