FEMA’nın üst düzey yetkililerinden Gregg Phillips, garip açıklamaları ve ışınlanma iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından ajans görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Phillips, Aralık ayında Beyaz Saray tarafından FEMA’nın Acil Müdahale ve İyileştirme Ofisi’nin başına getirilmişti. Ancak geçmişte seçim komplo teorilerini yayması ve sağcı podcast’lerde yaptığı ışınlanma gibi tuhaf açıklamalar nedeniyle mart ayında ulusal çapta eleştirilerin hedefi olmuştu. İç Güvenlik Bakanlığı, Phillips’in kişisel nedenlerle izne ayrıldığını açıkladı ancak kaynaklar ayrılığın gönüllü olmadığını belirtiyor.

IŞINLANMA İDDİASI VE TRUMP’IN YORUMU

Phillips’in daha önce katıldığı podcast yayınlarında kendisini fiziksel olarak ışınlandığını iddia ettiği belirtilmişti. Bir defasında, bulunduğu yerden yaklaşık 80 kilometre uzaktaki bir Waffle House restoranında aniden kendini bulduğunu söylemişti. Daha sonra bu sözlerini savunarak bunun manevi bir deneyim olduğunu ve İncil’de de benzer örnekler bulunduğunu ifade etmişti. Başkan Donald Trump ise bu iddiaları “biraz tuhaf” olarak nitelendirmiş ve konuyu araştıracağını söylemişti.

FEMA’DAKİ GÖREVİ VE YAŞANAN GERİLİM

Phillips, FEMA’ya katıldığı dönemde dönemin İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve de facto genel sekreteri Corey Lewandowski’nin ajansı küçültme ve fonları kısma çabalarıyla karşılaşmıştı. Ancak bazı üst düzey FEMA yetkililerine göre Phillips, ajansın çalışmalarını aksatabilecek bu hamlelere direnmesiyle öne çıkmıştı. Yeni yönetim ise Phillips’in kamuoyundaki imajının yarattığı utançtan ve diğer liderlerle yaşadığı anlaşmazlıklardan rahatsızlık duymaya başlamıştı. Phillips’in geçmişte siyasi rakiplerine yönelik şiddet içeren söylemlerde bulunduğu, seçim sahtekarlığı iddialarını tekrarladığı ve göçmenlerin Amerikalıları öldürmeye geldiği yönünde açıklamalar yaptığı da kaydedildi.