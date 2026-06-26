FEMA Yetkilisi Gregg Phillips Görevden Ayrıldı

Dünya Gündemi
FEMA arka planında bir adamın ciddi bir ifadesi
Gregg Phillips'in FEMA'dan ayrılması, ajans içindeki tartışmalar ve skandal açıklamalarıyla dikkat çekti.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

FEMA’nın üst düzey yetkililerinden Gregg Phillips, garip açıklamaları ve ışınlanma iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından ajans görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Phillips, Aralık ayında Beyaz Saray tarafından FEMA’nın Acil Müdahale ve İyileştirme Ofisi’nin başına getirilmişti. Ancak geçmişte seçim komplo teorilerini yayması ve sağcı podcast’lerde yaptığı ışınlanma gibi tuhaf açıklamalar nedeniyle mart ayında ulusal çapta eleştirilerin hedefi olmuştu. İç Güvenlik Bakanlığı, Phillips’in kişisel nedenlerle izne ayrıldığını açıkladı ancak kaynaklar ayrılığın gönüllü olmadığını belirtiyor.

IŞINLANMA İDDİASI VE TRUMP’IN YORUMU

Phillips’in daha önce katıldığı podcast yayınlarında kendisini fiziksel olarak ışınlandığını iddia ettiği belirtilmişti. Bir defasında, bulunduğu yerden yaklaşık 80 kilometre uzaktaki bir Waffle House restoranında aniden kendini bulduğunu söylemişti. Daha sonra bu sözlerini savunarak bunun manevi bir deneyim olduğunu ve İncil’de de benzer örnekler bulunduğunu ifade etmişti. Başkan Donald Trump ise bu iddiaları “biraz tuhaf” olarak nitelendirmiş ve konuyu araştıracağını söylemişti.

FEMA’DAKİ GÖREVİ VE YAŞANAN GERİLİM

Phillips, FEMA’ya katıldığı dönemde dönemin İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve de facto genel sekreteri Corey Lewandowski’nin ajansı küçültme ve fonları kısma çabalarıyla karşılaşmıştı. Ancak bazı üst düzey FEMA yetkililerine göre Phillips, ajansın çalışmalarını aksatabilecek bu hamlelere direnmesiyle öne çıkmıştı. Yeni yönetim ise Phillips’in kamuoyundaki imajının yarattığı utançtan ve diğer liderlerle yaşadığı anlaşmazlıklardan rahatsızlık duymaya başlamıştı. Phillips’in geçmişte siyasi rakiplerine yönelik şiddet içeren söylemlerde bulunduğu, seçim sahtekarlığı iddialarını tekrarladığı ve göçmenlerin Amerikalıları öldürmeye geldiği yönünde açıklamalar yaptığı da kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Fatih Ürek’in Mirası Satılıyor

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kalbi 20 dakika durdu.
Manşet

Erdoğan 23 Çeyrektir Kesintisiz Büyüme Kaydetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada ticaret ve ihracatın önemine vurgu yaptı.
Manşet

AK Parti, Yarın Kampa Giriyor

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek. Kampta partinin 25 yıllık geçmişi değerlendirilecek.
Manşet

Erhan Karaal’ın Aracına Takip Cihazı Görüntüleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Görüntülerde eski bir İBB çalışanının araca takip cihazı taktığı anlar yer alıyor.
Manşet

Kediye Sprey Sıkanlara 1500 TL Ceza

Karamürsel'in Kayacık Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan A.I., sokak kedisini sevme bahanesiyle yanına çağırdıktan sonra yüzüne yağ çözücü sprey sıktı. O anları market çalışanı Y.T. cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.