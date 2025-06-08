Fener Rum Patrikhanesi, Büyükada’ya Otel Yapacak

FENER RUM PATRİKHANESİ TARAFINDAN YENİ BİR PROJE

Fener Rum Patrikhanesi, yıllardır kullanılmayan tarihi Rum Yetimhanesi’ni otel olarak dönüştürme kararı aldı. Patrikhanenin karar organı Sen Sinod Meclisi’nin toplantısında bu karar değerlendirildi ve şu ifadelerle kamuoyuna açıklandı: “3 Haziran 2025 Salı günü, İstanbul Rum Patrikhanesi’nin Kutsal ve Mukaddes Sinodu, mutad toplantısında, Büyükada Rum Ortodoks Yetimhanesi binasının geleceği ile ilgili günümüze kadar yapılan yoğun çalışmaları ve bu tarihi binanın şehrimize tekrar kazandırılma olanak ve imkanlarını, toplumumuz kanaat önderlerinden Sayın Laki Vingas’ın detaylı bilgilendirmesinden sonra ele aldı.”

BİNA ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

1960’lı yıllarda, faaliyetinin durdurulmasının ardından zamanla ciddi tahribata uğramış ahşap Yetimhane kompleksinin restorasyonu için finansman sağlamak amacıyla birçok girişim, pek çok çaba maalesef sonuçsuz kalmış. Bunun üzerine Patrik Hazretleri ve Sen Sinod üyeleri, Patrikhane tarafından hazırlanan fonksiyon belirleme raporları üzerinde incelemeler yaptı. Ardından, Adanın mimari ve sosyal karakterine uygun, çevreye duyarlı, ekolojik bina standartlarına uyumlu turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için gereken girişimlerde oybirliğiyle karar verdiler.

Alınan bu karar, yıllar boyunca cemaatin ihtiyaçlarına hizmet eden Rum Yetimhanesi’nin mirasına saygı durarak, Prens Adaları’nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağı düşüncesiyle oluşturuldu. Bu kararın uygulamaya konulmasına yönelik somut adımlar, önümüzdeki günlerde Patrikhane tarafından belirlenecek uzman heyeti öncülüğünde atılacak.