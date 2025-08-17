Fenerbahçe 1 Puanla Sezona Başladı

FENERBAHÇE LİGDE YENİ SEZONU AÇTI

Fenerbahçe yeni sezonu ligde açtı. Alanyaspor maçı, Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle ertelenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada Göztepe deplasmanına gitti. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti ve maç golsüz eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür tedbir amaçlı olarak İzmir’e götürülmedi. Ayrıca, teknik heyet kararına göre Çağlar Söyüncü, Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic kadroda yer almadı.

MAÇTAKİ ÖNEMLİ ANLAR

Maçın 43. dakikasında Mourinho, soyunma odasına gitmeyi tercih etti. Mücadelede toplamda 3 kırmızı kart çıkarken, 90+4’te Fenerbahçe Talisca ile penaltı atışından yararlanamadı. Fenerbahçe’nin maç boyunca gerçekleştirdiği tek isabetli şut, Talisca’nın bu penaltı vuruşu oldu. Maç içinde dikkat çeken dakikalar şöyle gerçekleşti:

1′ Maç başladı.

20′ Youssef En-Nesyri, Bokele’ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

40′ Göztepe’de Dennis sarı kart aldı.

42′ Fenerbahçe’den Jhon Duran sarı kart gördü.

43′ Göztepe’de Arda Okan’a bir sarı kart daha çıktı.

45+2′ İlk yarının sonu geldi.

İKİNCİ DEVREDE OLAYLAR ARTIYOR

İkinci yarıda ise sonuç değişmedi, ancak daha fazla kart gösterildi:

53′ Göztepe’de Juan sarı kart gördü.

59′ Oosterwolde sarı kart gördü.

61′ Göztepe’de Juan ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart gördü. İtirazları nedeniyle ise İsmail Köybaşı da kulübeden kırmızı kart aldı.

75′ Fenerbahçe’de Semedo ve Duran’ın yerine Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

85′ Jayden Oosterwolde, ikinci sarı kartın ardından ikinci kırmızı kartını gördü.

87′ En-Nesyri’nin yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

89′ Göztepe’de Bokele, Talisca’ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart aldı.

90+3′ Fenerbahçe, VAR incelemesine gerek duyarak penaltı kazandı.

90+4′ Talisca’nın şutu sonrası Fenerbahçe penaltı fırsatını değerlendiremedi.

90+6 Maç sona erdi.

FENERBAHÇE’DE DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynadığı ikinci karşılaşmaya göre Süper Lig’deki ilk maçına 1 değişiklikle çıktı. Mert Müldür’ün yerinde Yusuf Çiçek, ilk 11’de görev aldı. Ev sahibi Göztepe ise 2’de 2 hedefiyle sahaya çıktı. Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 yenerek sezona iyi başlayan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Stoilov oyuncularından daha fazla performans bekliyor.

İLK 11’LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri