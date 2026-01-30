Fenerbahçe, Ademola Lookman Transferinde İddialı Adımlar Atıyor

Fenerbahçe, Ademola Lookman transferi konusunda yoğun bir çaba harcıyor. Atletico Madrid’in de Nijeryalı yıldız için devreye girdiği öğrenilmişken, sarı-lacivertlilerin transfer yarışında önde olduğu belirtiliyor. Kulübün, Lookman için ayırdığı bütçe ile Atalanta’nın isteği arasındaki fark ise oldukça azalmış durumda.

FENERBAHÇE’DE SICAK GELİŞMELER

Fenerbahçe, Ademola Lookman transferi için önemli adımlar atıyor. Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna dahil etme çabasını sürdüren sarı-lacivertlilerin, bu transfer için oldukça istekli olduğu ifade ediliyor. Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, Lookman için 35 milyon euro teklif etmeye hazır.

ATALANTA’NIN TALEBİ BELLİ OLDU

Atalanta, futbolcunun bonuslarla birlikte 40 milyon euroluk bir teklif alması durumunda transferi onaylamaya sıcak bakıyor. 28 yaşındaki Lookman için Atletico Madrid’in de araştırma yaptığı biliniyor, ancak şu an itibarıyla Fenerbahçe’nin, İspanyol temsilcisine göre transferi gerçekleştirmekte daha ileride olduğu kaydedildi.