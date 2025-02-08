Fenerbahçe, Alanyaspor Deplasmanında Eksiklerle Mücadele Edecek

FENERBAHÇE ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanacak olan bu karşılaşma, yarın saat 16:00’da GAİN Park’ta gerçekleştirilecek. Maçın hakemi Cihan Aydın olacak ve yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Esat Sancaktar yapacak.

ALANYASPOR’DA SAKATLIK VE CEZALAR

Alanyaspor için karşılaşma öncesinde önemli bir gelişme yaşanıyor. Takımın önemli isimlerinden En Nesyri cezalı durumda bulunuyor. Bunun yanı sıra 6 oyuncunun sakat olduğu belirtiliyor. Ayrıca 2 oyuncu, takımla antrenmanlara yeni başlamış durumda.