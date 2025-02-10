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Spor

Fenerbahçe Alanyaspor’u Yendi: İki Sakatlık Daha

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Fenerbahçe, Alanyaspor’u Yenerek Puanını Yükseltti

Trendooyl Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Gaın Park Stadı’nda gerçekleşen mücadelede sarı-lacivertliler, Alanyaspor’u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe’nin gollerini 22. dakikada Szymanski ve 42. dakikada Talisca kaydetti.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin aldığı bu sonuçla birlikte puanı 54’e yükseldi. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı. Fenerbahçe’nin gelecek hafta sahasında Kasımpaşa ile mücadele edeceği belirtildi. Alanyaspor’un ise Hatayspor deplasmanında puan aramaya gideceği ifade edildi.

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