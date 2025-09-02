Fenerbahçe, Asensio ile 3+1 yıllık sözleşme

Spor

TRANSFERLER DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 4’üncü haftasında transfer süreci sürüyor. Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Asensio, Fenerbahçe’de 21 numaralı formayı giyecek.

ASENSIO’NUN GÖRÜŞLERİ

Fenerbahçe’ye transferinin gerçekleşmesiyle çok mutlu olduğunu belirten Marco Asensio, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum.” dedi.

TECRÜBELİ FUTBOLCU

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarıyla mücadele etti.

