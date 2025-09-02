Spor

Fenerbahçe, Asensio İle Anlaştı: 3+1 Yıl

fenerbahce-asensio-ile-anlasti-3-1-yil

FUTBOL TRANSFERLERİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 4’üncü haftasında transferler hız kesmeden sürüyor. Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Asensio, Fenerbahçe’de 21 numaralı formayı giyecek.

ASENSİO’UN HEDEFLERİ

Fenerbahçe’ye katıldığı için büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Marco Asensio, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum.” şeklinde konuştu.

ASENSİO’NUN GEÇMİŞİ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, futbol kariyerinde Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain gibi önemli kulüplerde forma giymişti.

