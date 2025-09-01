Fenerbahçe, Asensio’nun transferini açıkladı

FENERBAHÇE İSPANYOL YILDIZ İLE ANLAŞTI

Süper Lig’in 4’üncü haftasında transferler hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe, İstanbul’a getirdiği İspanyol futbolcu Marco Asensio ile sözleşme imzaladığını duyurdu. 3+1 yıllık bir anlaşma yapan Asensio, Fenerbahçe forması ile 21 numaralı değeri taşıyacak.

ASENSIO, TARAFTARLARINA MESAJ GÖNDERDİ

Fenerbahçe’ye katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Marco Asensio, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum,” şeklinde konuştu.

ASENSIO’NUN GEÇMİŞİ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında görev almıştı.