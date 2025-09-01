Fenerbahçe, Asensio’yu İstanbul’a getirdi!

FENERBAHÇE, ASENSIO’YU TRANSFER ETTİ

Süper Lig’de şampiyonluk hedefi ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain’de forma giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getirdi. Transfer sürecinde PSG ile bonuslar dahil 7.5 ila 8.5 milyon Euro arasında bir bedelle anlaşıldığı bildiriliyor.

ASENSIO HAVALİMANINA İNDİ

Asensio, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla iniş yaptı. Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan yıldız oyuncu, pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

FUTBOL KARİYERİ VE YENİ SEZON PLANLARI

29 yaşındaki orta saha oyuncusu; Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi üst düzey kulüplerde forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık geçiren Asensio, 21 maçta 8 gol ve 1 asist ile dikkat çekti. Fenerbahçe’ nin yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına önemli bir takviye olarak değerlendirilen Asensio’nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.