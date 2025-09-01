Fenerbahçe, Asensio’yu İstanbul’a Getirdi!

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ: MARCO ASENSIO

Fenerbahçe, Süper Lig’deki şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Paris Saint-Germain’dan İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getirdi. Transfer sürecinde PSG ile yapılan anlaşmanın bonuslar dahil 7.5 ila 8.5 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.

İSTANBUL’A GÖNDERİLEN ÖZEL UÇAK

Asensio, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel bir uçakla iniş yaptı. Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan ünlü futbolcu, pasaport işlemlerinin akabinde kendisini bekleyen araç ile havaalanından ayrıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi önemli kulüplerde kariyerine devam etti.

FENERBAHÇE’NİN HÜCUM HATTINA YENİ GÜÇ

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Asensio, burada 21 maçta 8 gol ve 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına önemli bir destek olarak görülen Asensio’nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.