Fenerbahçe, Asensio’yu İstanbul’a Getirdi!

FENERBAHÇE’YE ASENSIO TRANSFERİ

Süper Lig’de şampiyonluk arzusu doğrultusunda kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain’den İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getirdi. Transfer sürecinde PSG ile bonuslar dahil toplamda 7.5 ila 8.5 milyon Euro arasında bir bedelle anlaşmaya varıldığı belirtildi. Asensio, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel bir uçakla indi. Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan ünlü oyuncu, pasaport işlemleri sonrasında kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

ASENSIO’NUN GEÇMİŞİ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi yüksek profilli kulüplerde forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Asensio, 21 maçta 8 gol ve 1 asist ile dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına etkili bir takviye olarak görülen Asensio’nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray Barış Alper’i Satacak

Galatasaray, transferi belirsizliğe dönüşen Barış Alper Yılmaz için son kararı aldı. NEOM'un teklifini kabul eden kulüp, satış sürecine başladı. Başkan Özbek, süreci hızlandırdı.
Galatasaray, Aston Villa’dan Martinez istiyor

Galatasaray, Ederson ve Lammens transferlerini kaybettikten sonra kaleci arayışında Emiliano Martinez'e yöneldi. Aston Villa ile 18 milyon euro teklif üzerine pazarlık başlattı.

