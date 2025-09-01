Fenerbahçe, Asensio’yu İstanbul’a Getirdi!

FENERBAHÇE’YE ASENSIO TRANSFERİ

Süper Lig’de şampiyonluk arzusu doğrultusunda kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain’den İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getirdi. Transfer sürecinde PSG ile bonuslar dahil toplamda 7.5 ila 8.5 milyon Euro arasında bir bedelle anlaşmaya varıldığı belirtildi. Asensio, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel bir uçakla indi. Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan ünlü oyuncu, pasaport işlemleri sonrasında kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

ASENSIO’NUN GEÇMİŞİ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi yüksek profilli kulüplerde forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Asensio, 21 maçta 8 gol ve 1 asist ile dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına etkili bir takviye olarak görülen Asensio’nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.