Fenerbahçe, Asensio’yu İstanbul’a Getirdi!

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER HAMLESİ

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Paris Saint-Germain’de forma giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getirdi. Transfer süreci kapsamında PSG ile bonuslar dahil 7.5 ila 8.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığı bildiriliyor. Asensio, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla iniş yaptı.

ASENSIO HAVAALANINDA KARŞILANDI

Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Asensio, pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu; Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi üst düzey kulüplerde forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık geçiren Asensio, bu süre zarfında 21 maçta 8 gol ve 1 asist ile dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE’DE RESMİ SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde hücum hattına önemli bir takviye olarak görülen Asensio’nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.