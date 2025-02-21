Fenerbahçe Avrupa’da 16.4 Milyon Euro Kazandı

FENERBAHÇE’NİN UEFA BAŞARISI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde play-off bileti aldı ve ilk maçında Anderlecht’i 3-0’lık skorla yendi. Rövanş maçında Belçika’da 2-2 berabere kalarak bu takımı elemiş oldu. Bu sezon boyunca UEFA’dan elde ettiği toplam gelir 14.4 milyon euro olarak belirlendi.

KAZANILAN ÖDÜLLER

Anderlecht karşısında elde ettiği başarı nedeniyle Fenerbahçe, sıralama ödülü olarak ek olarak 2 milyon euro daha kazandı. Böylece, bu sezon UEFA’dan kazanılan toplam miktar 16.4 milyon euroya ulaştı. Sarı lacivertliler, son 16 turunu geçmeleri durumunda çeyrek finale çıkarak 2.5 milyon euro daha kazanma fırsatını elde ediyor.