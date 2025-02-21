Fenerbahçe Avrupa’da Turladı, Akçiçek Parladı!

FENERBAHÇE AVRUPA’DA GÜCÜNÜ KANITLIYOR

Fenerbahçe, işinin ehli teknik direktör ve oyuncularıyla Avrupa sahnesinde “Biz varız” mesajı veriyor. Mourinho’nun takıma getirdiği kontrollü futbol anlayışı ve taktik disiplini öne çıkıyor. Takım, elde ettiği skor avantajını başarılı bir şekilde koruyarak bir üst tura adını yazdırdı.

UEFA’NIN KARARI BEKLENİYOR

Belçika’da yaşanan tribün olayları sonrası UEFA’nın alacağı karar, büyük bir merak konusu haline geldi. Ayrıca, 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek’in maçtaki performansı ise takdirle karşılandı. Yusuf, savunmadan ileriye doğru yaptığı cesur ve soğukkanlı oyunuyla dikkat çekti. Fenerbahçe, Mourinho’nun liderliğinde Avrupa Ligi’nde ilerisi adına umut vadetmeye devam ediyor.

MOURINHO’NUN STRATEJİSİ VE MAÇIN GÖRÜNÜMÜ

Mourinho, “Turu almak ve derbiye odaklanmak” gibi bir plan yapmıştı. Fenerbahçe, maçın başında erken bulduğu golle avantajı elde tutmayı başardı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda temponun düşmesini sağladı ve sakatlık riskini en aza indirdi. Ancak bazı eleştirmenler, Mourinho’nun Dzeko’yu erken oyundan çıkarmamasını sorguladı. Anderlecht’in umutları, En-Nesyri’nin erken attığı golle hızla tükendi.

DEPLASMANDAKİ KONTROLLÜ OYUN

Fenerbahçe, deplasmanda oldukça kontrollü bir oyun sergileyerek rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü. Mourinho, tüm tecrübesini oyuna yansıttı ve maçı istediği gibi yönetti. Son 16’ya kalan sarı-lacivertliler, Avrupa’da yürüyüşüne devam ederek hedeflerine bir adım daha yaklaştı.