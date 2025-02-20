Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde İlerledi

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEYECAN SÜRÜYOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları devam ediyor. Belçika takımı Anderlecht’in teknik direktörlüğünü üstlenen David Hubert ile Fenerbahçe’nin başındaki isim Jose Mourinho, müsabakada karşı karşıya geldi. Oyunun yönetimini üstlenen İsviçreli hakem Sandro Scharer, Lotto Park’ta düdüğü çaldı. Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 3-0’lık avantajla, rövanşta 2-2 berabere kaldı ve Avrupa Ligi’nde son 16 takım arasında yer aldı.

İLK YARIDA HEYECAN DORUKTA

Karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte gol perdesi hemen açıldı. Fenerbahçe, En-Nesyri’nin attığı golle öne geçti. Ancak ev sahibi Anderlecht, 19. dakikada Vasquez’in golü ile durumu eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA DENGELER DEĞİŞTİ

İkinci yarıda Anderlecht daha etkili olmaya başladı ve 55. dakikada Vasquez ile öne geçti. Ancak Fenerbahçe’den Yusuf Akçiçek, 62. dakikada skoru 2-2’ye getirerek yeniden dengeyi sağladı. Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE’NİN BAŞARISI

Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0’lık galibiyetin avantajıyla toplamda 5-2’lik skorla son 16 turuna adını yazdırdı.

CEZALI DURUMDAKİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe’den Fred ve Osayi-Samuel, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

RİBALETİ BEKLEYEN FENERBAHÇE

Son 16 turu kura çekimi, Türkiye saati ile 15.00’te gerçekleşecek. Fenerbahçe’nin kuradaki rakibi ise Olympiakos ya da Rangers olacak. Son 16 turundaki mücadeleler 6-13 Mart tarihleri arasında oynanacak.

TRİBÜNLERDE GERİLİM YAŞANDI

Fenerbahçe’nin 4. dakikada bulduğu gol sonrası, Anderlecht tribünlerinde arbede meydana geldi. Hakem, 6. dakikada oyunu durdurarak tribünlere anonsla uyarıda bulundu. Stat ekranında, “Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir” ifadeleri yer aldı. Tribünlerdeki karışıklığın sona ermesinin ardından İsviçreli hakem soyunma odasına gitti. Bir süre sonra sahaya dönen hakem, maçı 7. dakikadan itibaren yeniden başlattı.