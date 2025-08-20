Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden ayrıldı

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKIŞ SÜRECİNİ BAŞLATTI

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni bir dönemin başlangıcı olarak Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış sürecini resmen hayata geçirdi. Finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliği gerçekleştiren kulüp, iştirakleriyle birlikte Emlak Konut GYO A.Ş ile “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” modeli üzerinde anlaştı. Protokol sürecinde Fenerbahçe’ye ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’ndaki gayrimenkuller projeye dahil edildi.

FENERBAHÇE’DEN TARİHE GEÇİCİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Büyük Fenerbahçe Camiası, bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor. Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur.”

BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU

Buna ek olarak, açıklamada “Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir. Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir, Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur.” denildi.

GELECEĞE YÖN VERME ZAMANI

Son olarak, kulüp, “Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi, bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır. Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı! Gelecek artık bizim ellerimizde! Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!” ifadeleriyle duyurusunu tamamladı.