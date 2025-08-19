Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden Çıkış Yaptı

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKIŞ SÜRECİNİ BAŞLATIYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü, uzun süredir yürüttüğü Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma sürecini resmi olarak başlattı. Mali bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliği gerçekleştiren kulüp, Emlak Konut GYO A.Ş. ile “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” modeli çerçevesinde yeni bir proje geliştirdi. Protokol dahilinde, Fenerbahçe’ye ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’ndaki gayrimenkuller projeye dahil edildi.

FENERBAHÇE CAMİASI İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Büyük Fenerbahçe Camiası, Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.”

İş birliğiyle, Ataşehir ve Kayışdağı’ndaki gayrimenkuller projeye dahil edildi. Kulüp, bu kararın sadece bir finansal tercih olmadığını, Fenerbahçe’nin bağımsızlık manifestosu olduğunu vurguladı.

BÜYÜK HEDEFLERE KOŞMA ZAMANI

Açıklamada ayrıca, “Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi, Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır. Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı! Gelecek artık bizim ellerimizde! Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!” ifadelerine yer verildi.