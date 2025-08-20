Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden Çıktı

FİNANSAL BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Fenerbahçe Spor Kulübü, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Bankalar Birliği anlaşmasından ayrılma sürecini resmen başlatıyor. Kulüp, finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliğine imza attı. Fenerbahçe ve iştirakleri, Emlak Konut GYO A.Ş ile “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” modeli çerçevesinde yeni bir projeye başlangıç yaptı. Protokol kapsamında Fenerbahçe’nin ve iştiraklerinin Ataşehir ile Kayışdağı’ndaki gayrimenkulleri projeye dâhil ediliyor.

ÖZGÜRLÜK MANİFESTOSU

Fenerbahçe Spor Kulübü bu gelişmeyi duyurdu: “Büyük Fenerbahçe Camiası, Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor. Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir. Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir, Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur. Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi, Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır. Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı! Gelecek artık bizim ellerimizde! Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!”