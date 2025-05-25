Fenerbahçe Başkan Ali Koç’dan Açıklama!

FİNALDE TARİH YAZILDI

THY EuroLeague finalinde Monaco’yu mağlup ederek ikinci kez EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko, tarihine yeni bir zafer ekledi. Sarı-Lacivertliler’in büyük sevinci sürerken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…

TARİHİ BİR GECE YAŞANDI

“Tarihi bir gece. İkinci şampiyonluğumuz. 2015’ten beri 7 kere kaldık. İnşallah devamı gelir.” diyen Koç, bu anın önemine vurgu yaptı.

Koç, “Herkesin olağanüstü bir emeği var. Herkes de burada! Fenerbahçe Beko için çalışan herkes burada, kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kutluyoruz. Hocamızın çok büyük emeği ve katkısı var. Sezonun sonuna doğru performansımız iyice arttı.” ifadeleriyle takımın başarısını kutladı.

KUTLAMALAR ÜLKEMİZE ARMAGAN OLSUN

“Bütün Fenerbahçelilere ve şampiyon olmasını isteyenlere armağan etmek istiyorum. Ülkemize armağan etmek istiyorum.” diyen Koç, gelecekte daha fazla başarı ve sevinç gözyaşları dökme umudunu dile getirdi. “Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun.” şeklinde sözlerini tamamladı.