Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Davada Tanık Oldu

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI YARGILAMA

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından, o dönemde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Selahattin Baki’nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan’a küfür ettiği iddiasıyla devam eden davada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç “tanık” olarak ifade verdi.

İSTANBUL MAHKEMESİNDEKİ DURUŞMA

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmaya sanık Selahattin Baki ve tarafların avukatları katıldı. Olayla ilgili ifade veren sanık Selahattin Baki, olay günü Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü olarak görev yaptığını belirtirken, “Akreditasyon kartım olduğu için sahanın her yerine girip çıkma hakkım vardı” dedi.