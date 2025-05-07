Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Seçim Açıklaması

Fenerbahçe Beşiktaş Maçında Aldığı Yenilgiyle Şampiyonluk Şansını Zora Soktu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu ve bu sonuçla lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşmüş oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu durumla Süper Lig’deki şampiyonluk umudunu mucizelere bıraktı.

Taraftarlardan Yönetim İçin Tepki

Beşiktaş mücadelesinde özellikle yenen golün ardından Fenerbahçe tribünlerinden yönetimin aleyhine büyük bir tepki geldi. Taraftarlar, yönetime istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçeli taraftarların tepkisi, derbinin ardından da devam ederek Samandıra’da takımı karşılayan taraftarlar tarafından da dile getirildi.

Ali Koç’tan Canlı Yayında Açıklamalar

Bu gelişmelerin ardından, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor kanalında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Koç, “O sene, bu sene gibi görünüyor” diyerek, yeni formatla ilgili beğenisini dile getirdi. Arsenal taraftarı olarak küçük yaşta İngiltere’de yatılı okumaya gittiğini hatırlatan Koç, “PSG Başkanı Nasser de benim yakın dostum” ifadesini kullandı.

Kurumsal ve Mali Durum Hakkında Bilgi Verdi

Ali Koç, kulübün kurumsal ve mali durumunun iyi olduğunu vurguladı. “Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez.” diyen Koç, geldikleri dönemde UEFA tarafından “batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe” olarak gösterildiğini belirtti. Fenerbahçe’nin şu an kurumsal ve mali açıdan iyi bir noktada olduğunu ifade etti.

Seçim Durumunu Açıkladı

Seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Koç, Yüksek Divan Kurulu’nda dile getirdiklerinin arkasında durduklarını ifade etti. Aziz Yıldırım’a teşekkür eden Koç, “Aziz Başkan’ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik.” dedi.

Futbol Branşındaki Zorluklara Dikkat Çekti

Futbol branşının mali bağımsızlığını belli bir seviyeye getirdiklerini söyleyen Koç, “Futbolda şampiyonluk olmadığında camiayı kesmiyor.” ifadesini kullandı. Futboldaki özel sıkıntıların tepkilere kadar uzanmasının anlaşıldığını ancak bu durumun üzücü olduğunu belirtti.

Oyunculara Verilen Tepkileri Değerlendirdi

Oyunculara yönelik verilen tepkileri anlamadığını belirten Koç, “Maç bitene kadar oyunculara destek olunmalı.” dedi. Bahse, sisteme ve yapıya karşı mücadele ettiklerini söyleyen Koç, “Rakip takım olsam, bu parçalanmışlık durumundan haz duyardım.” ifadesini kullandı. Kendilerini yıpratmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.