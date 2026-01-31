Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Şampiyonluk Vurgusu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik mesajları veren Saran, camianın en çok ihtiyaç duyduğu şeyin omuz omuza durmak olduğunu ifade etti. Ardından şampiyonluk hedefini vurguladı. “Önceliğimiz şampiyonluk” diyerek bunun altını çizen Saran, “Fenerbahçe’yi olması gereken yere taşıyacağız, hep birlikte şampiyon olacağız.” şeklinde konuştu. Başkan Saran’ın ifadeleri, divan kurulu üyeleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

CAMİADA KENETLENME İHTİYACI

Saran, göreve gelmeden önceki süreyi çok uzun bulmasa da, bu kısa dönemde camianın ne kadar diri ve güçlü olduğunu gözlemlediğini belirtti. Son zamanlarda camiada oluşan güzel duyguların farkında olduklarını vurgulayarak, “Futbol takımımızla ilk kupamızı kazandık. Bu; doğru adımlarla, doğru birlikteliklerle başarılabileceğimizin bir örneğiydi.” dedi. Saran, “Sahadaki coşku, ekran başındaki heyecan, sokaktaki mutluluk çok önemlidir.” ifadesiyle bu durumun anlamını pekiştirdi.

FUTBOLCULARA GÜVEN VE DESTEK

Fenerbahçe’nin kenetlenmesinin camianın önündeki tüm engelleri aşabileceğini dile getiren Saran, başkanlığın kişisel meselelerin ötesinde bir sorumluluk olduğunu hatırlattı. “Bu camianın sezon içindeki mücadelesini korumak hepimizin önceliği olmalıdır” dedi ve bu koltuğun bir emanet olduğunu belirtti. Seçim döneminde yaşanan mutluluğun ardından “Bugünden sonra böyle bir günümüz olmayacak” diyerek görev çerçevesini netleştirdi.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Saran, yönetim kurulu ile yaptığı toplantıda verdiği sözlerin önemli olduğunu belirterek, önemli bir adım attıklarını ifade etti. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldığını tekrar eden Saran, önceki başkanları saygıyla anarak, “Teşekkür ederim” dedi. Önceliklerinin şampiyonluk olduğunu bir kez daha vurguladı.

GÜVEN VE DAYANIŞMA VURGUSU

“Şampiyonluğu hedefleyen takımımızdır” diyen Saran, teknik heyet ve futbolculara olan güveninin tam olduğunu sözlerine ekledi. Fenerbahçe’nin futbolcusunun toplumun bir parçası olduğunun altını çizerken, “Bugün ayrışmak değil, bir arada olmak için çabalamalıyız” mesajını verdi. Uzun bir yolun kendilerini bekliyor olduğunu ve zor zamanlardaki duruşun Fenerbahçe’nin gücünü oluşturduğunu belirtti. Son olarak, sakin kalmanın, birbirine güvenmenin ve sonunda Fenerbahçe’yi olması gereken yere taşımanın önemine dikkat çekti. “Hep birlikte şampiyon olacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.